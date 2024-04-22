Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'ya sert sözler

Beşiktaş bu sezon 5 hoca değiştirdi. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Rıza Çalımbay gündeme dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"Bu takıma çürük denmez"

Beşiktaş'ta Santos'un ayrılığı ilgili yorum yapmak istemediğini ve bu konulara girmeyeceğini belirten Rıza Çalımbay, Samet Aybaba'nın "Bu takım çürümüş" sözüyle ilgili olarak ise, "Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışına değinen Çalımbay, "Şampiyonluk yarışı ortada gidiyor. Galatasaray takımı 2 sezondur çok istikrarlı gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok ihtiyacı olan taraf, çok hırslılar. Bence şampiyon son hafta belli olacak" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal'a destek

Çalımbay, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın eleştirilen tercihleriyle ilgili konuşarak şunları söyledi: "Takım içinde ne yaşandığını kimse bilemez. İsmail Kartal, maçı kazanmak için ekibiyle birlikte elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Eski maçlara baktığmızda İsmai Kartal yaptığı değişikliklerle bir sürü maç kazandılar. Bir maç kaybedilince her zaman antrenör suçlanıyor. Sezon başında bu yana oyuncu değişiklikleriyle kazandırdığı bir sürü maç var."

Çalımbay, "Bu takımın yarısını almazdım" demişti

Öte yandan Rıza Çalımbay'ın 22 Aralık 2023 tarihinde verdiği röportajda söylediği sözler gündem oldu:

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"Bu takım çok kırılgan bir takım. Çok yüklenme yapılmış bir takım. Birazcık daha böyle bağ yok, takımın birbirine bağı olması gerekiyor. Birlik beraberlik gerekiyor. Beşiktaş'ta yıllardan beri ilk defa kadro dışı oluyor. Bunu hak eden oyuncular var, gerçekten var. Takımına her şeyini vermeyen oyuncular var. Onları düzeltmeye çalıştık, uğraştık. Sezon başı gelmezdik. Sezon başı gelmiş olsaydım, bu takımın yarısını almazdım. Öyle yapmazdım. Bu duruma düşmezdi takım. Biz geldiğimiz zaman elimize bir takım verildi, iyi şeyler yapmaya çalıştık."