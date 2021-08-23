Rıza Çalımbay'dan hakem kararına tepki

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

Maça baktığınız zaman güzel bir mücadele oldu. İki takımda kazanmak için her şeyi yaptık. Biz puan yada puanlar için geldik oyunu çirkinleştirmek için uğraşmadık. Geçen hafta bize seminer verdiler el kapalıyken penaltı olmadığını söylediler ama burada penaltı veriyorlar. Bu kimseye olmasın ne biz ne Trabzonspor'a olmasın kimsenin kaderiyle oynamak doğru bir şey değil. Önlerinde Video hakem var. Doğru değerlendirsinler. sonrasında gol bulduk kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı.

Trabzon kendi sahasında oynuyor kendi taraftarının önünde oynuyor. Trabzonspor'un son yıllarda bu kadar transfer yaptığını görmedim neresi eksikse aldı. Çok kaliteli oyuncular alındı yedeğin yedeği var Trabzonspor'da bizim gibi değiller. Biz oyuncu sokarken kimi alacağız diye düşünüyoruz. Onlarda Abdülkadir Ömür bile yedekte bulunuyor. Demek ki bu sezon şampiyonluğu hedeflemişler. Bizim bugün tek kızdığımız ne Trabzon ne de bir şey. böyle bir hata olmaz. bu arkadaşı Fenere Galatasaray'a Trabzon'a versin de göreyim veremez. Sivas diye veriyorlar.

Biz kendimizi biliyoruz. Yeter ki bir araya gelelim . Bizim için sorun yok biz geçen seneye de aynı başladık. Herkesten önce sezona başladık. Oynadığımız takımlar ülkelerinin en iyileri. Biz direk lige girsek daha farklı olurdu ne Konya maçını kaybederdik ne bu maçı. Benim takımıma güvenim sonsuz yeter ki biz bir araya gelelim.