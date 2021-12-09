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Spor Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması
Spor

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın efsanelerinden olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı bir radyo programında Beşiktaş teknik direktörlüğü sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:14:00 -
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın efsanelerinden olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı bir radyo programında Beşiktaş teknik direktörlüğü sorusuna cevap verdi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti! Sergen Yalçın döneminde geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamayarak, kötü bir rekora imza atmıştı. Sergen Yalçın'ın istifa sürecinin ardından yeni teknik direktör adayları arasında Rıza Çalımbay da yer aldı.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Birazdan antrenman başlayacak. Süreci sizden duydum. Haberleri hiç okumadım. Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım inşallah zaman ne gösterecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı hakkında ise Çalımbay, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Kazanmak için oynayacağız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Mutlaka sahadan puan ya da puanlarla ayrılmamız lazım. Rakibimiz Galatasaray, Avrupa'da iyi giden bir takım. Bu akşam Lazio ile oynayacaklar başarılar diliyorum. Fredrik Ulvestad ve Uğur Çifçi maçta oynamayacak. Leke James'in durumu da maç saati belli olacak" dedi.

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