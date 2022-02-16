Riyakarlıkları say say bitmiyor! Kendi kafasına kurşun sıkan genel başkan

Yeni Akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “MOBESE’yi vermek suç, sahte otopsiyi yayınlamak serbest!” başlıklı bugünkü yazısında, İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile keyif çatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerinin yayınlanmasını eleştirenlere, sahte ölüm raporuike Isparta’da soğuktan öldüğü iddia edilen kişi üzerinden CHP’nin yürüttüğü algı operasyonunu hatırlattı.

İşte o yazı;

Dünyadan bu kadar uzak bir ana muhalefet lideri olabilir mi?

Kendi ayağına kurşun sıkan..

Ayağı ne?

Kendi kafasına kurşun sıkan bir parti genel başkanı olabilir mi?

Diyeceksiniz ki..

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunda, oy kullanamamıştı?”

Abartmıyorum.. Aynen vaki..

Şimdi de benzeri tekrarları yaşıyoruz..

Ali Babacan’ın hayranlıkla koltuk değnekliğine soyunduğu, Ahmet Davutoğlu’nun “Sizin yardımcınız olabilir miyim” diye sıraya girdiği, Meral Akşener’in “Emret Kemal Bey” dediği, Temel Karamollaoğlu’nun “Kefilim, Kemal Kılıçdaroğlu’na da, CHP’ye de kefilim” dediği ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında konuşuyor:

“Basın İlan Kurumu gazetelere baskı kuruyor. Yeni Asya gazetesine 750 gündür ilan vermiyorlar, insaf ya..”

Oysa..

CHP’de milletvekili olan Mahmut Tanal’ın şikayeti üzerine, daha iki ay önce, Basın İlan Kurumu’na savunma vermek zorunda kaldık. Mahmut Tanal, “Bana hakaret ettiler.. En üst seviyeden ceza verin” dedi.

Sadece CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın isteği yerine gelmiş olsaydı 30 gün resmi ilanımız kesilecekti..

Düşünün bir de.. Diğer CHP’lilerin şikayetleri de dikkate alınacak olursa..

Kaç gün resmi ilanımız kesilir..

İnsan bu gerçekleri bilir de.. Biraz susar..

Bazı konulara girmez..

Akit’i şikayet edip, ettirip, sonra da gazete savunuculuğu rolüne girmez..

Gazetecilikten girdik konuya.. Buyrun devam edelim.. Diyor ki Kemal Bey:

“Gazetecilik meslek yasası çıkmalı. Gazeteci meslek yasasının olmamasının sonucu olarak siyaset-mafya arasında çirkin durumlar oluşmakta.”

Dersiniz ki, CHP iktidarda iken gazetecilik meslek yasası varmış..