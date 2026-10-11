Riyad’daki havalimanına Husi saldırısında bilanço ağırlaştı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad yakınlarında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan balistik füze saldırısında can kaybı arttı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybederken 309 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

8 farklı ülkeden can kaybı

Yetkililer saldırıda yaşamını yitirenlerin uyruklarına ilişkin ayrıntıları da paylaştı.

Hayatını kaybedenler arasında 4 Suudi Arabistan vatandaşı ile 2 Bangladeşli bulunuyor. ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı birer kişinin de saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Füze saldırısının havalimanında maddi hasara neden olduğu belirtilirken, hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Balistik füze terminali hedef aldı

Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırısında Kral Halid Uluslararası Havalimanı’ndaki bir terminal hedef alınmıştı.

Saldırının hemen ardından Suudi yetkililer yaralıların bulunduğunu açıklamış, havalimanındaki uçuş ve diğer faaliyetler güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Son açıklamayla saldırının bilançosunun ilk belirlemelerden çok daha ağır olduğu ortaya çıktı.

Riyad Havalimanı daha önce de hedef alınmıştı

Kral Halid Uluslararası Havalimanı son günlerde Husilerin saldırılarının hedefinde bulunuyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 8 Ekim’de havalimanına yönelik iki ayrı saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Abha Havalimanı da vurulmuştu

Husilerin 6-7 Ekim tarihlerinde Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Son saldırıyla birlikte Suudi Arabistan’daki sivil havacılık noktalarının hedef alınması ve can kayıplarının artması bölgedeki güvenlik endişelerini daha da yükseltti.