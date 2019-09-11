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Riskli gebelik nedir? Tarama testleri ne zaman yapılır?

Hamilelik gerçekleşmeden önce anne adayının vücudunda mevcut olan hastalıklar ya da gebelikten kaynaklanan, daha sonra hamilelik döneminde kendini gösteren problemler farklı risklerin meydana çıkmasına yol açabilir. Bu risklerin kontrol altına alınması, anne ve bebeğinin sağlıklı bir dönem geçirmesi için, birkaç önlem ve test yapılması gerekir. Riskli gebelik nedir? Tarama testleri ne zaman yapılır? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:21
Riskli gebelik nedir? Tarama testleri ne zaman yapılır?

Hamilelik gerçekleşmeden önce anne adayının vücudunda mevcut olan hastalıklar ya da gebelikten kaynaklanan, daha sonra hamilelik döneminde kendini gösteren problemler farklı risklerin meydana çıkmasına yol açabilir. Bu risklerin kontrol altına alınması, anne ve bebeğinin sağlıklı bir dönem geçirmesi için, birkaç önlem ve test yapılması gerekir. Riskli gebelik nedir? Tarama testleri ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Riskli gebeliğin birçok sebebi bulunabilir. Birden fazla faktörün birleşmesiyle de meydana gelmiş olabilir. Fakat bazı durumlar kendini çok net bir şekilde belli etmektedir. Bu gibi durumlarda en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir.

Yüksek gebelik riski taşıyan hastalar kimlerdir?

Riskli gebelik sınıflaması oldukça geniş bir grup hastayı içermektedir. Riskli gebelik geçirme ihtimali olan hastaların sınıflaması şu şekildedir:

  • Anne adayının mevcut riskleri
  • Önceki gebelikten gelen riskler
  • Şimdiki gebelikten gelen riskler
  • Fetusa ait riskler
  • Doğuma ait riskler

Anneden kaynaklı riskler nelerdir?

  • 18 yaş altı gebelikler
  • 35 yaş üstü gebelikler
  • Aşırı kilolu veya zayıf gebelikler
  • Akraba evliliği olan çiftler
  • Geçirilmiş önemli ameliyatı olan hastalar
  • Gebelik öncesi kalp, şeker, tansiyon, epilepsi (sara), tiroid bezi veya diğer hastalıklarından birisine sahip olan anne adayları riskli gebelik sınıfına girer.

Bir önceki doğumdan gelen risk faktörleri nelerdir?

  • Düşüğü olan anne adayı, tekrarlayan gebelik kayıpları
  • Erken doğum yapan anne adayı 
  • Gebelik zehirlenmesi geçiren anne adayı
  • Aşırı zayıf bebek doğumu olan anne adayı
  • Aşırı kilolu bebek doğumu olan anne adayı
  • Son üç ayında bebek kaybetmiş anne adayı 
  • Doğumunda aşırı kanama olmuş olan anne adayı 
  • Myom ameliyatı geçirmiş anne adayları
  • Rahim perde açma ameliyatı olan anne adayları
  • Dış gebelik geçiren anne adayı

Hamile hastaların risk durumu nedir?

  • Düşük riski ve kanaması olan anne adayları
  • İkiz veya üçüz - çoğul gebeliği olan anne adayları
  • Tarama testlerinde risk beliren anne adayları
  • Tanısal teste ihtiyacı olan anne adayları
  • Anne karnında tedaviye ihtiyacı olan anne adayları
  • Bebeğe kan verilmesi gereken durumlar
  • Bebeğin mikrobik hastalıklarının tedavisi 
  • Rahim ağzı yetmezliği olan anne adayları
  • Erken doğum riski olan anne adayları
  • Myomu olan anne adayları
  • Hipertansiyonu olan anne adayları
  • Bebeğin gelişimi geri olan anne adayları 
  • Bebeğin suyu normalden az olan anne adayları 
  • Bebeğin suyu normalden fazla olan anne adayları 
  • Diğer olası riskli durumu olan anne adayları
  • Belirlenmiş anomalisi olan bebekler
  • Gebelik sürecinde hastalık geçiren bebekler
  • Rahim içinde duruş bozukluğu yaşayan bebekler

Tarama testi nedir?

Gebelik takibinde oldukça faydalı bilgileri sunan, sıralı testlerdir. Normal seyrinde olan bir hamilelikte 3'lü tarama testi yapılırken, riskli hamileliklerde 4'lü tarama testinin yapılması daha uygun olur. 

Üçlü test gebeliğin 16-20. haftaları arasında uygulanan bir tarama testidir. En uygun yapılma haftası gebeliğin 18. haftasıdır.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:21
  1. Riskli gebelik nedir?
  2. Tarama testleri ne zaman yapılır?
  3. Riskli gebelik nedir? Tarama testleri ne zaman yapılır?
  4. Yüksek gebelik riski taşıyan hastalar kimlerdir?
  5. Anneden kaynaklı riskler nelerdir?
  6. Bir önceki doğumdan gelen risk faktörleri nelerdir?
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