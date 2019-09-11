Hamilelik gerçekleşmeden önce anne adayının vücudunda mevcut olan hastalıklar ya da gebelikten kaynaklanan, daha sonra hamilelik döneminde kendini gösteren problemler farklı risklerin meydana çıkmasına yol açabilir. Bu risklerin kontrol altına alınması, anne ve bebeğinin sağlıklı bir dönem geçirmesi için, birkaç önlem ve test yapılması gerekir. Riskli gebelik nedir? Tarama testleri ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Riskli gebeliğin birçok sebebi bulunabilir. Birden fazla faktörün birleşmesiyle de meydana gelmiş olabilir. Fakat bazı durumlar kendini çok net bir şekilde belli etmektedir. Bu gibi durumlarda en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir.

Yüksek gebelik riski taşıyan hastalar kimlerdir?

Riskli gebelik sınıflaması oldukça geniş bir grup hastayı içermektedir. Riskli gebelik geçirme ihtimali olan hastaların sınıflaması şu şekildedir:

Anne adayının mevcut riskleri

Önceki gebelikten gelen riskler

Şimdiki gebelikten gelen riskler

Fetusa ait riskler

Doğuma ait riskler

Anneden kaynaklı riskler nelerdir?

18 yaş altı gebelikler

35 yaş üstü gebelikler

Aşırı kilolu veya zayıf gebelikler

Akraba evliliği olan çiftler

Geçirilmiş önemli ameliyatı olan hastalar

Gebelik öncesi kalp, şeker, tansiyon, epilepsi (sara), tiroid bezi veya diğer hastalıklarından birisine sahip olan anne adayları riskli gebelik sınıfına girer.

Bir önceki doğumdan gelen risk faktörleri nelerdir?

Düşüğü olan anne adayı, tekrarlayan gebelik kayıpları

Erken doğum yapan anne adayı

Gebelik zehirlenmesi geçiren anne adayı

Aşırı zayıf bebek doğumu olan anne adayı

Aşırı kilolu bebek doğumu olan anne adayı

Son üç ayında bebek kaybetmiş anne adayı

Doğumunda aşırı kanama olmuş olan anne adayı

Myom ameliyatı geçirmiş anne adayları

Rahim perde açma ameliyatı olan anne adayları

Dış gebelik geçiren anne adayı

Hamile hastaların risk durumu nedir?

Düşük riski ve kanaması olan anne adayları

İkiz veya üçüz - çoğul gebeliği olan anne adayları

Tarama testlerinde risk beliren anne adayları

Tanısal teste ihtiyacı olan anne adayları

Anne karnında tedaviye ihtiyacı olan anne adayları

Bebeğe kan verilmesi gereken durumlar

Bebeğin mikrobik hastalıklarının tedavisi

Rahim ağzı yetmezliği olan anne adayları

Erken doğum riski olan anne adayları

Myomu olan anne adayları

Hipertansiyonu olan anne adayları

Bebeğin gelişimi geri olan anne adayları

Bebeğin suyu normalden az olan anne adayları

Bebeğin suyu normalden fazla olan anne adayları

Diğer olası riskli durumu olan anne adayları

Belirlenmiş anomalisi olan bebekler

Gebelik sürecinde hastalık geçiren bebekler

Rahim içinde duruş bozukluğu yaşayan bebekler

Tarama testi nedir?

Gebelik takibinde oldukça faydalı bilgileri sunan, sıralı testlerdir. Normal seyrinde olan bir hamilelikte 3'lü tarama testi yapılırken, riskli hamileliklerde 4'lü tarama testinin yapılması daha uygun olur.

Üçlü test gebeliğin 16-20. haftaları arasında uygulanan bir tarama testidir. En uygun yapılma haftası gebeliğin 18. haftasıdır.