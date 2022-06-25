Risale-i Nur Talebelerinden bir vefat daha! İbrahim Halil Küçük Rahmet-i Rahman'a kavuştu
Bediüzzaman'ı gören son şahitlerden ve Risale-i Nur Talebesi İbrahim Halil Küçük Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dün ise Nur Talebesi Molla Said Özışık, ebediyete irtihal etmişti.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleriyle Isparta'da görüşen, daha sonra ise Zübeyir Gündüzalp ağabeyle birlikte Kirazlı Mescit'teki Risale-i Nur medresesinde hizmetlerde bulunan İbrahim Halil Küçük ağabey Hakkın rahmetine kavuştu.
1935 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde dünyaya gelen Halil ağabey bu sabah İstanbul'da vefat etti ve bugün Fatih Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.
Halil ağabey İttihad Gazetesi'nin istişare heyetinde yer almıştı.
Kaynak: Risale Haber