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Spor Riera'dan Fatih Terim itirafı
Spor

Riera'dan Fatih Terim itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 08:15:00 -
Riera'dan Fatih Terim itirafı

Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesi sürecinde yaşanan ilginç detaylardan biri de Albert Riera ile ilgiliydi.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe adım atan İspanyol futbol adamı, birkaç gün önce İstanbul'a geldi. Herkes yeni ekibe katılacağını düşünürken, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için geldim" açıklamasını yapan Riera, "Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim. Fakat şu an işler değişti ve beklemeye geçtim. Hocamla görüşmeye gidiyorum" ifadesini kullandı. Albert Riera daha sonra Fatih Terim'i evinde ziyaret etti.

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