Rıdvan Yılmaz'ın dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ve son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. İskoç ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan genç sol bek, son haftalarda da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

TRANSFER OLDU

Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek, altyapısından yetiştiği Beşiktaş’tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

TALİHSİZ SAKATLIK

Rangers ile 7 maça çıkan Milli futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterirken Aberdeen ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Rangers'ta forma şansı yakalamakta zorlanan ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın ismi son günlerde transfer iddialarında yer almıştı. Transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşayan Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz ile ilgilendiği haberleri gündemde yer alıyordu.

KÖTÜ HABER GELDİ

Ligdeki Aberdeen karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın durumuyla ilgili İskoç ekibinin teknik direktörü Michael Beale'den açıklama geldi. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Rangers'ın yeni çalıştırıcısı yaptığı bilgilendirmede hamstring sakatlığı bulunan Rıdvan'ın en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını, en erken geri dönüşünün Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

21 yaşındaki futbolcu bu sezon yeni takımında 3 lig maçında, 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, 2 de Lig Kupası mücadelesinde görev aldı.

(Skorer)