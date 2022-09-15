Rıdvan Yılmaz İskoçya'da eleştiri konusu oldu

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan, İskoçya ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın takımda forma şansı bulmakta zorlanması eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç sol bekin, İskoç ekibinde az forma şansı bulması eleştiri konusu oldu. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, Rıdvan Yılmaz transferini çarpıcı sözlerle eleştirdi.

İskoç ekibinde beklenen etkiyi yaratamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya flaş bir eleştiri geldi. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil. Bu transfer için Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve Rangers'ın cevaplaması gereken soruları var. Rıdvan Yılmaz transferi zaten benim için bir muammaydı. Çünkü çok pahalıydı. Onun oynamaya yakın olduğunu hiç sanmıyorum. Alınan yenilgiler sonrası bu soruların teknik direktöre yöneltilmesi çok doğal" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Rangers'ta 3 kez forma giydi ve yalnızca 176 dakika sahada kaldı.



