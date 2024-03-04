Rıdvan Dilmen'in yeni oyunu ortaya çıktı! Galatasaray şişirmesine tam gaz devam! Yeni strateji bu olsa gerek
Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında nefes nefese iken, Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'in Galatasaray güzellemesi şaşırttı.
Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında nefes nefese iken, Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'in Galatasaray güzellemesi şaşırttı.
Stratejik oynayıp Galatasaray'ı havalara sokmaya çalışan Dilmen, derbide yürüye yürüye kazanan Galatasaray hakkında şaşırtıcı açıklamalar yaptı.
Dilmen, "Türk futbol tarihinin hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'ları en iyi oynayan takımı Galatasaray'dır. 9 dakika değil 29 dakika uzat, bitirirler maçı.."diye konuştu.
Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında nefes nefese iken, Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen'in Galatasaray güzellemesi şaşırttı.
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