Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri: Yürekten oynuyor

Fenerbahçe, Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı değerlendirdi.

"Vedat Muriqi diye bir oyuncu var''

"Söylenecek çok şey var. Maçla ilgili, pozisyonlarla ilgili, teknik direktörlerle ilgili her şeyle ilgili. Kaleci Altay'ın kurtardığı kritik bir pozisyon var. Futbol öyle bir oyundur ki, takımları analiz ederken dünyada ender oyuncular vardır. Ben futbolda 11'e 11 bilirim. Vedat Muriqi diye bir oyuncu var. 12'ye 11 oynuyor Fenerbahçe. Vedat Muriqi bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor."

"Yürekten oynuyor''

"Kalpten oynamak diye bir şey var. Vedat Muriqi gerçekten kalpten oynuyor. Yürekten oynuyor. Buradan 2 yıl önce bana sorsanız, eh derdim. Geçen sene ve bu seneki performansıyla çok aşama kaydeden bir Vedat Muriqi var. Maça damgasını vurdu. Ben maçı bırakmıyorum diyor."