Rıdvan Dilmen’den şaşırtan açıklama!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.



Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli spor yorumcusu, "Bugün 3 farklı sonucu da görebilirdik. İki takımın da hem çok büyük artıları ve eksileri var. Ne Adana Demirspor ilk yarıdaki gibi savunma zaafı vermeli ne de Fenerbahçe ikinci yarı olduğu gibi her topu savunma arkasına kaçırmalı." dedi.

"Ferdi hücuma da katkı sağladı, Onyekuru kaçtı"

Bu sezonki ligin bambaşka olacağını iddia eden Dilmen, "Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, son şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe... Tadından yenmez bir lig bekliyor bizi. Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 öndeyken böyle pozisyonlar yemez. Onyekuru'nun en önemli özelliği savunma arkası koşusu. Ferdi hücuma da katkıda bulunduğu için Onyekuru hep Lemos ile bire bir kaldı." ifadelerini kullandı.

"Zajc'ı Kiev maçlarında oynatmalıydı"

Jorge Jesus'un geçtiğimiz şubat ayından beri takımı izlediğine inanmadığını söyleyen Rıdvan Hoca,"Jorge Jesus'un 4 ay takımı izlediğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı Miha Zajc gibi tamamen oyun sistemine uygun bir futbolcuyu Kiev maçlarında oynatmamak gibi bir hata yapmazdı. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biriydi." şeklinde konuştu.

Ayrıca Jesus ve Aykut Kocaman'ı da kıyaslayan ünlü spor yorumcusu, "Şu kadro Aykut Kocaman'ın elinde olsa stoper alın demem ancak hocanız Jorge Jesus, bu oyun iyi stoper gerektirir. Aykut Kocaman da dünya çapında bir teknik direktördür ancak farklı bir şey oynatır." dedi.

"Stoper şart"

Öte yandan Fenerbahçe'nin santrfordan çok stopere ihtiyacı olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil. Attila Szalai'nin abartıldığı kadar yüksek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Normal bir oyuncu Szalai. Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriliyorsa hemen satılıp başka oyuncu alınmalı. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım." diyerek sözlerini noktaladı.