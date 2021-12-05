Rıdvan Dilmen'den İstanbul İl Hakem Kurulu'na tepki! Bir hakem 540 dakika maç yönetti

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İstanbul Amatör Ligleri'ndeki hakem atamalarına ilişkin gerçekleri ifşa etti. 27 Kasım Cumartesi günü hakem Kadir Cengiz ve Emre Çiğdem'in 6 saatte 4 maça çıktığını belirten Dilmen, "Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus! 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!" sözlerine yer verdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İstanbul Amatör Ligleri'ndeki hakem atamalarına ilişkin canlı yayında çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Akşama kadar maç yönetmiş

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!" ifadelerini kullandı.

Hakem sayısındaki azalmanın sebebi...

İstanbul'da hakem sayısındaki azalmanın asıl sebebi olarak maç ücretleri gösteriliyor. Düşük ücretler nedeniyle birçok hakem faal olarak görev yapmıyor. Vizesini yenilemiyor. Bunun yanında atamaların tartışmalı olarak dağıtılması hakemler tarafından sitemkar bir şekilde karşılanıyor.