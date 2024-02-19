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Spor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray büyük övgü
Spor

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray büyük övgü

Yeniakit Publisher
2024-02-19 13:53:00 -
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray büyük övgü

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup ettiği karşılaşmayı TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Galatasaray ilk 15 dakikada 2 golü attı 15'den maç bitene kadar rölantide kaldı ve rahat kazandı. Bu maç Galatasaray ne kadar istediyse o kadar oynandı."

"EN İYİ DEPLASMAN PERFORMANSIYDI"

"Galatasaray'ın oynadığı oyun ve arzuyla takım rahatladı, Okan Buruk rahatladı hatta hakem Ali Şansalan bile rahatladı maç rahat geçeceği için. Bu maç öncesinde ikinciliğe düştü Galatasaray ama Okan Buruk takıma o kadar güveniyor ki Lucas Torreira'yı oynatmadı Sparta Prag maçı olduğu için."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Galatasaray bu sezon boyunca bana göre en iyi deplasman performansını gösterdi. Galatasaray ilk yarıyı muazzam oynadı. İkinci yarı rahat oynayarak maçı kazandı."

"GALATASARAY SAHADAN SİLDİ"

"Berkan bugün çok iyi oynadı. Davinson Sanchez benim için maçın yıldızıydı. Tete gösterdiği performansla, 'Hocam beni unutma' mesajını verdi. Bu kadar zor geçmesi beklenen maçta Galatasaray bir nevi Florya'da antrenman yaparmış gibi oynadı. Galatasaray direkt olarak sahadan sildi Ankaragücü'nü."

"90 dakikada karar vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama Köhn'ün iyi ve etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim."

"PRAG MAÇINI OYNAMAYA BAŞLAMIŞ"

"Okan Buruk, Sparta Prag maçını Ankaragücü maçı öncesinden oynamaya başlamış."

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