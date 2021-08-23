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Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona net yorum
Spor

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona net yorum

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin 26. dakikasında sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo'yla bulduğu golün faul gerekçesiyle iptal edilmesi tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili, "Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:23:00 -
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona net yorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya 26. dakikada Luiz Gustavo'nun iptal edilen golü damga vurdu. TRT Spor ekranlarında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin nizami golünün sayılmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili yorumu şöyle:

"Pozisyon auta gitse kesinlikle aut verecekti"

"Tisserand oyuncuya geldi, itti veya ayağına değdi, ben aradım bulamadım, yardımcı bayrak kaldırdı, hakem de gördü. Kulaklıktan faul de demiştir, düdüğü ağzına götürdü, vazgeçti, bir daha götürdü, bir tahmin yaptı. Hakem tahmin yapmaz. Gördün, ya uy ya da tahmin yürütme. Tahmin yürüterek, gol olmaz diye devam ettirme. Pozisyon auta gitse kesinlikle aut verecekti. Ne oldu da yardımcıya uydun? VAR hakemi müdahale edemez, yardımcı temas gördüm demiştir. Açısı doğru, oyuncuya faul olmadığını tespit ediyor, yardımcıyı görüyor, ısrarla bir bayrak, düdüğü götürecekken indiriyor, bir daha götürüyor, Gustavo çat diye vuruyor çatala gidiyor. Antalya'da bir tane oyunu bırakan yoktu. Top ağlara gittikten sonra Boffin'in de bir isyanı vardı. Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi."

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