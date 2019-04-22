Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Küme düşmekten beter ettiler insanları

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Alanyaspor 1-0 Harun Tekin. Çocuk tek başına oynadı.

Alanyaspor o kadar çok gol kaçırdı ki... Fenerli olan olmayan, taraflı tarafsız herkes bu maçı Fenerbahçe 6-2 kaybeder diye düşünürdü.

''Fenerbahçe, ligin en kötü futbol oynayan takımı''

Ersun Yanal'a ben bir şey demiyorum, bu gamsız takımı yönetmek zor olmalı.

Ersun Yanal'a çok eleştiri getirmeyeceğim çünkü böyle gamsız takımı yönetmek zordur. Bizim de 1987/88'de çok kötü bir sezonumuz vardı, bu kadar kötü değildi de... Bir ileri bir geri..

Ersun Hoca yerine başka biri olsaydı da en fazla 5-6 puan fazla alabilirdi.

Ben 5-7 arası tamamlar diyordum Fenerbahçe için ama yanıldım. Bu konsantrasyon ile, bu yönetim ile takımı yönetmek de kolay değil.

Fenerbahçe mutlaka ayağa kalkacaktır, bir çınardır.

Galatasaray 13-14 yıl şampiyon olamadı, büyüklüğünden bir şey kaybetmedi.

Başarısızlık varsa bunda herkesin payı vardır. Sadece Cocu, Koeman, Ersun Yanal demek oyuncuları kurtarmak olur.

''Küme düşmekten beter ettiler insanları''

Fenerbahçelileri en çok üzen bugün maçın görüntüsü. Alanyaspor maçı 3 kişi fazla oynuyor gibiydi. Bugün burada 6-2'lik skoru konuşuyorduk. İki tane de attırdım iyimser olarak.

Küme düşmekten beter ettiler insanları. Fenerbahçeliler kahroluyor, ben kahroluyorum.

Fenerbahçe'yi eleştirmekten sıkıldım artık. Dinleyenler de sıkılmıştır. Fenerbahçe 1-0'lık skora şükretsin, Fenerbahçeli olmayanlar da 5-0 bitmediği için üzülsünler.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden kurtarıcı Anelka giriyordu oyuna. Orta sahada 10-15 gol atan Deivid, ortada Appiah, Aurelio oynuyordu. Savunmada her sezon 5-6 gol atan Luciano, Lugano vardı. Sol beki Roberto Carlos'tu... Neredeeen nereye geldi bu takım?