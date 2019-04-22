0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Küme düşmekten beter ettiler insanları

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçını yorumladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 02:57
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Küme düşmekten beter ettiler insanları

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Alanyaspor 1-0 Harun Tekin. Çocuk tek başına oynadı.

Alanyaspor o kadar çok gol kaçırdı ki... Fenerli olan olmayan, taraflı tarafsız herkes bu maçı Fenerbahçe 6-2 kaybeder diye düşünürdü.

''Fenerbahçe, ligin en kötü futbol oynayan takımı''

Ersun Yanal'a ben bir şey demiyorum, bu gamsız takımı yönetmek zor olmalı.

Ersun Yanal'a çok eleştiri getirmeyeceğim çünkü böyle gamsız takımı yönetmek zordur. Bizim de 1987/88'de çok kötü bir sezonumuz vardı, bu kadar kötü değildi de... Bir ileri bir geri..

Ersun Hoca yerine başka biri olsaydı da en fazla 5-6 puan fazla alabilirdi.

Ben 5-7 arası tamamlar diyordum Fenerbahçe için ama yanıldım. Bu konsantrasyon ile, bu yönetim ile takımı yönetmek de kolay değil.

Fenerbahçe mutlaka ayağa kalkacaktır, bir çınardır.

Galatasaray 13-14 yıl şampiyon olamadı, büyüklüğünden bir şey kaybetmedi.

Başarısızlık varsa bunda herkesin payı vardır. Sadece Cocu, Koeman, Ersun Yanal demek oyuncuları kurtarmak olur.

''Küme düşmekten beter ettiler insanları''

Fenerbahçelileri en çok üzen bugün maçın görüntüsü. Alanyaspor maçı 3 kişi fazla oynuyor gibiydi. Bugün burada 6-2'lik skoru konuşuyorduk. İki tane de attırdım iyimser olarak.

Küme düşmekten beter ettiler insanları. Fenerbahçeliler kahroluyor, ben kahroluyorum.

Fenerbahçe'yi eleştirmekten sıkıldım artık. Dinleyenler de sıkılmıştır. Fenerbahçe 1-0'lık skora şükretsin, Fenerbahçeli olmayanlar da 5-0 bitmediği için üzülsünler.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden kurtarıcı Anelka giriyordu oyuna. Orta sahada 10-15 gol atan Deivid, ortada Appiah, Aurelio oynuyordu. Savunmada her sezon 5-6 gol atan Luciano, Lugano vardı. Sol beki Roberto Carlos'tu... Neredeeen nereye geldi bu takım?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 02:57
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu: Uzun seneler dahil Fenerbahçe'yi bu kadar aciz görmedim
    1. Erman Toroğlu: Uzun seneler dahil..
    2. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    3. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    4. Sudan’da muhalifler askeri konseyle..
    5. Ersun Yanal: Fenerbahçe adına, hiç..
    6. Papiss Cisse'den Fenerbahçe yorumu:..
    7. Sri Lanka'daki terör saldırılarına..
    8. Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli..
    9. Asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı
    10. Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin..
    11. Cezayir'de iki eski ordu komutanı..
    12. Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı..
    13. Pendik’te trafik kazası; 6 yaralı
    14. Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü
    15. Yüksekova’da Lapa Lapa Yağan Kar..
    16. Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na..
    17. Şehidin ailesi konuştu:..
    18. Trabzonspor trafik kazası geçiren..
    19. Sakarya'da yaylada mahsur kalan 10..
    20. Organize değil halk! Yumruk atan şahıs..
    21. Bakan Akar şehit ailesine taziye..
    22. Düğünden dönen aile oğlunun cesediyle..
    23. Kazada yaralanan futbolcu ve nişanlısı..
    24. Gürcistan'daki HES protestosu
    25. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi..
    26. Şehit Babası Kırıkçı: “Ben şehit..
    27. Mesaj mı gaf mı? Trump 'Sri Lanka'da..
    28. Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2..
    29. Tunceli'de bıçaklı saldırıya uğrayan..
    30. Yokuş aşağı giderken 'viteste mi yoksa..
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak