Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Cocu'ya saygım var ama...

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

"BU OYUN DÜZENİ..."

Bu oyun düzeninde kimlere yer var, kimlere ihtiyaç var, kimler gitmeli. Bunların kararlaştırması yapılacak.



"SLIMANI FAYDALI OLACAĞINI GÖSTERDİ"



Açıkçası bu tip oyuncuları severim ben. Zaman zaman terse de vurması lazım. Slimani'nin mesela solak mı yoksa sağ ayaklı olduğumu belli değil. Bu aslında olumsuz bir şey değil. Slimani iyi transfer ve ilk maçı olmasına rağmen faydalı olacağının sinyalini gösterdi.



"COCU EĞER 4-3-3'TE ISRARCI İSE..."



Fenerbahçe 4-2-3-1 mi oynuyor? Fenerbahçe aslında 4-3-3 oynuyor. Ancak futbolcuların alışkanlıkları olduğu için Mehmet Ekici hemen forvet arkasına, Josef de Souza da Mehmet Topal'ın yanına gidiyor. Eğer Cocu 4-3-3'te ısrarcı ise ona göre oyuncu planlamasını yapması lazım.

"Sayın Cocu'ya saygım var ama Türkiye Ligi ve Türkiye Ligi dinamikleri farklı. Bu sadece saha içi değil, saha dışı da öyle. Hollandalı teknik adamlara da bakınca, farklı kültürden geldikleri için Türkiye Ligi'nin dinamiklerine uzaklar. Cocu, Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımdan geldi. Mental olarak doğru hoca ancak burada Willem ile değil, Malatya ile oynuyorsunuz. Direnç gösterirler. Hollanda'da 2-0'dan pat diye 5-2 geri dönersiniz. Burada öyle değil."