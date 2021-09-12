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Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe çıkışı: Böyle şampiyon olamaz
Spor

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe çıkışı: Böyle şampiyon olamaz

Süper Lig'in 4. haftasında, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli ekibin bu taktikle şampiyon olamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 22:17:00 -
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe çıkışı: Böyle şampiyon olamaz

Fenerbahçe sezonun ilk puan kaybını 4. haftada Sivasspor karşısında yaşadı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında 1-1'lik maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin mevcut taktiğiyle şampiyon olamayacağını iddia etti.

"Fenerbahçe, 4-2-3-1 ile şampiyon olur"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem kurarak şampiyonluk yarışında olacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Çok net söylüyorum, Fenerbahçe 3-4-3 ile şampiyon olamaz. 4-2-3-1 ile şampiyon olur. Bu kadar net söylüyorum" dedi.

 

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