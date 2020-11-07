Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut yorumu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor 'a 2-0'lık skorla yenildi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Erol Hoca'da şunu görüyorum, çok risk alabilen bir teknik adam. Çok risk alan teknik adama 'Hayır' demem ama bir de gerçekler vardır."

"Mert Hakan Yandaş bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray 'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır."

"Top Valencia'nın pazusuna geldi. VAR'daki görüntüyü bilemem. Pazusuna geldiyse top, el yok. Geçen sene pazu yasaktı, bu sene serbest. Saçma sapan kural! Pazuya çarptı gördüm, saçma sapan kurala göre gol. Ele dokunduğu an varsa bilemem ama maçın kaderine etki etti."