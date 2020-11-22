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Gündem Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Dilmen'in ifadesine göre araya Cumhurbaşkanı Erdoğan girmiş ve problem ortadan kalkmış.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:28:00 -
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçın ardından NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında maçı yorumlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bilinmeyen bir detayı anlattı.

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Bu konuya da değinen Dilmen konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Cumhurbaşkanı araya girdi'

Anlaşmanın detayını aktaran Rıdvan Dilmen "Dünyada bütün ülkelerde pandemi sürecinde yayıncı kuruluşlar 150-200 Milyon Euro arası indirim yapıyor. beIN Sports da bir indirim istedi. Tuhaf olan Temmuz 20'de başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren bir sorun vardı. TFF sanırım 2 Milyar 650 bin TL istiyordu. Sözleşme 3 Milyar TL civarındaydı. beIN de bugüne kadar 1,5 Milyar TL üzerinde ödeme yaptı. Ligin markası bu kadar eder mi, etmez mi bilemem. Yayıncı kuruluş 2 Milyar 350 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Ciddi bir rakam farkı vardı. hep söylüyorum ama insanlar yanlış yere çekiyor. Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanı var. Bu anlaşmazlığı görünce Cumhurbaşkanı araya girdi, Gençlik ve Spor Bakanı'na talimat verdi ve yapılan toplantıda anlaşma sağlandı. " dedi.

"Cumhurbaşkanı talimat verdi"

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Aradaki 300 Milyon TL'lik farkı devlet verecek. Kulüpler bu parayı alsın, sıkıntı yaşamasın istedi. Büyük ihtimal ligin adı Spor Toto Süper Lig olur. Cumhurbaşkanı'nın spora olan katkısı ortadadır. İnsanlar ne kadar teşekkür etse azdır. Vergi yapılandırması, tesisler dışında da yine katkısı oldu. Bir kere sordu, 'Neden anlaşamıyorlar' dedi ve hemen devreye girdi. Bu sponsorluk olacak. Daha önce emsali var Spor Toto olarak yine 30 Milyon Dolar veriliyordu. Arada böyle fark olunca, Cumhurbaşkanı talimat verdi. Tahmin ediyorum, Spor Toto olur." dedi.

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Yorumlar

Seyfi Kotil

Çok hayırlı bir iş olmuş. Cumhurbaşkanımız her yerde hemen hesabı üstlenip devletin kasasından trak diye 300 milyon TL’yi ödeyip sorunları çözüyor. Başkanlık sistemi çabuk kararlar alan, iş bitirici, sorun çözücü bir sistem olacak demişlerdi gerçekten öyle. Tak diye anında 300 milyon TL devletten ödeme yapılıyor ve ülkemizin en önemli sorunu futbol ligi hemen çözüme kavuşuyor. Eskiden olsa mecliste tartışılır, yok ödensin yok ödenmesin, faydası ne götürüsü ne uzun uzun konuşulurdu, iş yapılmaz uzardı. Şimdi Cumhurbaşkanı “verdim gitti” diyor ve tak sorun bitiyor. Mükemmel bir sistem bu.
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