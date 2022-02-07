Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı iddiası!

TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programının bu hafta yayınlanmaması dikkati çekerken konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor'da yer alan "%100 Futbol" programı, bu hafta yayınlanmadı. Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.

Gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "%100 Futbol" programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.