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Spor Rıdvan Dilmen TRT ve para iddialarına cevap verdi
Spor

Rıdvan Dilmen TRT ve para iddialarına cevap verdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT ile yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 00:13:00 -

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den, yılda 8.5 milyon TL maaş aldığı yönündeki iddialara canlı yayında yanıt verdi.

"1 TL almadım"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok, sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler, hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir, ona da saygı duyuyorum. Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Yıllık 8.5 milyon liraya anlaştı" iddiası yazıldı

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT'de yorumculuğa başlayan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.



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