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Spor Rıdvan Dilmen övgüler dizdi: Son dönemin en iyisi
Spor

Rıdvan Dilmen övgüler dizdi: Son dönemin en iyisi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla ön plana çıkan Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'ye övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 23:49:00 -
Rıdvan Dilmen övgüler dizdi: Son dönemin en iyisi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla ön plana çıkan Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'ye övgüler dizdi.

Dilmen, Beşiktaş -Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Skorun 3-0 olmasının ardından Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçını oynamaya başladığını duyuran Dilmen, attığı 2 golle maça damga vuran Michy Batshuayi'ye de övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

'Skor 3-0 olduktan sonra Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçını oynamaya başladı. Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş. Gomez iyiydi, Aboubakar iyiydi, Cenk çok formdaydı ancak Batshuayi çok hazır.'

'Rıdvan'ı bugün çok beğendim. Aynı şekilde Necip bugün Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Beşiktaş'ın omurgası bugün çok iyi oynadı. Diğerleri de iyi oynadı ama omurgaya ayrı parantez açmak gerekiyor.'

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