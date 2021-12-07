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Spor Rıdvan Dilmen o ismi görünce şaşkına döndü
Spor

Rıdvan Dilmen o ismi görünce şaşkına döndü

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Burak Kapacak ismini defans hattında görünce şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:30:00 -
Rıdvan Dilmen o ismi görünce şaşkına döndü

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak şans vermediği Burak Kapacak'ın akıbeti merak konusu oldu. Rizespor karşılaşmasından sonra Fenerbahçe kadrosunu isim isim yorumlayan Rıdvan Dilmen, Burak ismini görünce şaşırdı.

Dilmen, Burak ismini savunma hattında görünce şaşırdı. Ünlü yorumcu, "Bu Burak'ı kim yazdı buraya? Bursaspor'dan gelen Burak mı? Onu sağ tarafa yazarsınız" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada hem rejiye hem de genç oyuncuyu oynatmayan Pereira'ya gönderme olarak yorumlandı.

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