2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda ile oynadığı karşılaşma ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından pek çok kişi Rıdvan Dilmen’in yorumunu araştırmaya başladı.

Rıdvan Dilmen milli maç yorumu

TRT Spor'da milli maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Rakip ikinci yarı rölantide oynadı maçı. Daha farklı bir sunucu yapabilirlerdi. Bu kadar kabullenmişlik, kırılganlık… Rakip 6 gol attı, 6-7 tane de kaçırdı. Problem burada. Mental olarak bitmiş bir takım. Futbolda teknik kadar fizik de lazım. Bizde 4 tane savunmacımız var. Uzun yıllar sonra 'Asla puan alamayız' dediğimiz bir duruma geldik. Hollanda'nın gücünden değil, bizim uzun zamandır kötü olmamızdan dolayı. Mental olarak bizim takım bitmiş” dedi.