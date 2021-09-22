Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı eleştirdi: Bu kadar para yatırdıysan...

Galatasaray, Süper Lig 'in 6.haftasında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 yenildi. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. TRT Spor'da Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen Fatih Terim'i eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"40 haftalık periyotta, kupa, Avrupa falan 55 maç varken rotasyonu ilk 6 haftada yiyemezsiniz. Muhammed Mustafa'ya acayip kafaya çıkıyor, 20 milyon, 30 milyon derken bir anda bir şeyler oldu. Feghouli 2-3 yıldır gitti mi, kaldı mı, fedakarlık yapsın, gitsin falan bunlarla geçti. Kontratı da var ve uzatılma ihtimali sıfır. Ya sil, at ya da oynat. Galatasaray şampiyonluk yarışında "Yokum!" mesajı verdi. Türkiye Ligi'nde en çok bonservis veren kulüp Galatasaray. Nelsson doğru transfer değil. Bu kadar para yatırdıysan takımın şampiyonluğa oynaması lazım. Galatasaray kulübü ve teknik direktörü bana şampiyonluk havası vermedi."

Fatih Terim'i topa tuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Rotasyon kelimesini dünyada bizim kadar abartan yoktur. Teknik direktör, pratik zekası, gözlem ve bilimden faydalanarak oyuncunun yorgun olup olmadığını gözlemlemeli. Rotasyonla Feghouli'den Diagne'den faydalanamazsın. Halil rotasyona gitsin, 21 yaşında Galatasaray'a gelmiş daha ne istiyor? Fatih Terim gibi tecrübeli gibi bir teknik adamın rotasyon zamanlaması ve rakiplerini öngörememesi en büyük hatasıdır." dedi.