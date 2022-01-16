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Spor Rıdvan Dilmen fena patladı: Böyle 4 yersin
Spor

Rıdvan Dilmen fena patladı: Böyle 4 yersin

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 kaybettiği maçtan sonra yeni hocanın sistemini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 22:21:00 -
Rıdvan Dilmen fena patladı: Böyle 4 yersin

Galatasaray, yeni teknik direktör Torrent ile çıktığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 kaybetti. Maçı Rıdvan Dilmen TRT Spor'daki programda ilk maçında forvetsiz sistem deneyen Torrent'i sert eleştirdi.

"Fenerbahçe'de görünmeyen heyecan Galatasaray'da var"

"Galatasaray yönetimi oyunculara yeni hocanız geldi kendinizi gösterin demiştir. Fenerbahçe'de görünmeyen heyecan Galatasaray'da var. Çok anlık pozisyonlar var hakemin maçı götüremediğini görüyoruz. Alparslan'ın yaptığı hatalar var. Hakemin kafasında penaltı verdim niye sarı kart vermedim diye düşünmüştür. Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilebilirdi belki bir bakmak lazım.

"Elinde Messi mi var?"

Fatih Terim nasıl gönderilir diye medyada baya ses getirdi. Ama biz önemli bir teknik adam getirdik dediler. 4-6-0 yaptı Torrent ikinci yarı. Bu kadro ne kadar Galatasaray'a uyar. Halil'i çıkarınca Kerem'in etkinliği azaldı. Elinde Messi varsa 4-6-0 yaparsın tabii ki. Berkan ve Taylan ile bu sistemi oynatamazsın. Ömer hoca gitse rica etse Galatasaray bu şekilde oynamazdı. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının olması bu kadroyla imkansız.

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