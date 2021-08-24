Rıdvan Dilmen Fatih Terim'i eleştirdi

TRT Spor kanalının yeni yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'la Hatayspor arasında oynanan haftanın kapanış maçını değerlendirdi.

Hatayspor'un önceki yıla kıyasla ciddi bir değişimin içerisinde olduğunu belirten Rıdvan Dilmen: "Hatay geçtiğimiz yılın çok uzağında. Kadroları büyük ölçüde değişmiş. 8 oyuncuları farklı. Bu doğru bir şey değil bence" dedi.

Cicaldau-Kerem uyumu

Programın sunucusu Erbatur Ergenekon'un ünlü yorumcuya Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'yu sorması üzerine Dilmen: "Galatasaray seviyesinde kulüplere transfer olan oyuncuların boş oyuncu olma ihtimali yok. Ama Cicaldau için iyi ve çok iyi diyebilmek için çok erken. Yarın bir gün birbirlerini daha iyi tanıyacaklardır. Şu anda en iyi Kerem’le anlaşıyor. İyi mi, çok iyi mi bekleyeceğiz…" cevabını verdi.

Rıdvan Dilmen, golü atan Luyindama'ya ilişkin: "Galatasaraylı taraftar olsam, ya bu Luyindama satılacak diye ödüm kopardı. Luyindama’yı beğenmeyenler olabilir. Sakatlık yaşamıştı. Ondan sonra hemen toparlanamadı. Birkaç hata yaptı ve antipati topladı. Ben bu oyuncunun ortalamasının 7-8 olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı ve Fatih Terim Stadı'nda oynadığı maçlardan ötürü yabancılık çektiğini iddia eden yorumcu: "İnsanın evi gibisi yoktur. Işıkları kapat, lavaboya gitmek iste… Bulursun yine de. Ama evinde değilsen sorarsın. Bugün hep sordular. Ya top hızlı mı gidiyor, yavaş mı gidiyor; soyunma odası nerede… Hep sordular…" ifadelerini kullandı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın son dakikalarda yaptığı oyuncu değişikliğini eleştiren yorumcu: "Deplasmana geldiğiniz zaman, hangi takım olursanız olun, 17 korner olduğu zaman illa ki gol yersiniz. 17 korner attı Galatasaray. Kimler geliyor? Nelsson geliyor, Luyindama geliyor, Diagne geliyor, Mostafa geliyor… Evet kısa bir oyuncu soktu oyuna son dakikalarda ama ben duran topta asla oyuncu değiştirmem. Galatasaray gibi takımlar 1 tane atarlar hadi güle güle yaparlar sana. Maç Galatasaray’a daha yakındı" sözlerini kullandı.

Taylan en iyisi

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçından beri temposundan memnun olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, Taylan Antalyalı'ya dair: "Sahanın en iyi oyuncusu Taylan’dı. Her iki takım için de sahanın en iyi oyuncusu oydu. 3-4 yerde faul yaptı ama çok güzel yerlerde bastı" diye konuştu.

Fatih Terim'in Feghouli, Falcao; Diagne ve Luyindama'ya karşı tutumunu eleştiren Rıdvan Dilmen: "Fatih hocanın bence temel problemlerinden bir tanesi… Farkındadır değildir… Bildiğim kadarıyla Feghouli’yi düşünmüyordu hoca. Diagne’yi düşünmüyordu. Luyindama da soru işaretiydi. Ama bakın sizin bu oyunculara ihtiyacınız var. Feghouli ve Luyindama… Sezona iyi başladı bu oyuncular. Büyük tecrübeye rağmen, oyuncularla ilgili bu şekilde davranırsanız bazen mecbur da kalabilirsiniz. Bu da bardağın dolu tarafı. O oyuncular maksimumu vermeye çalışıyorlar. Bugünkü şartlarda bu! Yarın bir gün daha da form tutacaklardır…" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet