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Fenerbahçe 90+4'te hayal kırıklığına uğradı
Spor Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! 'Kalbim duracak gibiydi...'
Spor

Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! 'Kalbim duracak gibiydi...'

Yeniakit Publisher
2024-04-23 09:44:00 -
Rıdvan Dilmen canlı yayında zorlandı! 'Kalbim duracak gibiydi...'

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu maçın ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu maçın ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin aldığı beraberliğin ardından zor anlar yaşadığını söyledi.

"KALBİM DURACAKTI"

Sivasspor'un 90+2. dakikada kazandığı penaltı sonrası aşırı heyecanlandığını söyleyen Dilmen, "Kalbim duracak gibiydi. Yıllardır maç izlerim ama son penaltıyı izleyemedim. Bu maç beni Olympiakos maçından daha çok yaraladı." dedi.

"İSTİFA SESLERİNİ DUYAR GİBİYİM"

Dilmen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İstifa seslerini duyar gibiyim. Sosyal medya eminim İsmail Kartal'ı istifaya davet ediyordur. Galatasaray'a 'ŞAMP' diyebilirim. Gerisini şu an için koymuyorum."
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