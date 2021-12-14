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Spor Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2'lik skorla yenildiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, ayrılığı şimdiden ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 03:50:00 -

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yi yenemeyen Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Gönderecekler"

" Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek.

"Mayıs ayını göremez"

Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil. 

 

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