Rıdvan Dilmen: Bundan sonra daha tehlikeli olur

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Sarı-kırmızılıların performansını yorumladı ve taraftarın protestonu değerlendirdi.

Galatasaray'ın temel sorununun sinir harbi ve kendisiyle uğraşması olduğunu ifade eden Dilmen, "Takım çok gergin ve stresli. Stres, hazırlıksız insanlarda olur. Galatasaray'da Halil mesela, top geliyor ıslık başlıyor. Bu dönemde başladı bundan sonra daha tehlikeli olur. Oyuncular 'inşallah ben oynamam' diyebilir." dedi.