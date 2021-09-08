Rıdvan Dilmen asgari ücreti bakın kaç para sandı! Kısa sürede gündem oldu
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milli Takımın Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından yaptığı açıklamada Şenol Güneş'e eleştiriler getirdiği sırada, 'Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var' dedi.
Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken "Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" dedi.
TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem" dedi.
Yüzde Yüz futbol programında Türkiye- Hollanda karşılaşmasını değerlendiren Dilmen, 'Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var' ifadelerini kullanması üzerine sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.