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Spor Rıdvan Dilmen asgari ücreti bakın kaç para sandı! Kısa sürede gündem oldu
Spor

Rıdvan Dilmen asgari ücreti bakın kaç para sandı! Kısa sürede gündem oldu

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milli Takımın Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından yaptığı açıklamada Şenol Güneş'e eleştiriler getirdiği sırada, 'Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 09:58:00 -
Rıdvan Dilmen asgari ücreti bakın kaç para sandı! Kısa sürede gündem oldu

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken "Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" dedi.

TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem" dedi.

Yüzde Yüz futbol programında Türkiye- Hollanda karşılaşmasını değerlendiren Dilmen, 'Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var' ifadelerini kullanması üzerine sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

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Yorumlar

Şafak Özyılmaz

Dünyadan haberleri yok zavallıların
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