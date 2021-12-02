Rıdvan Baştürk üstüne basa basa uyardı! “Ons altında düşüş devam edecek”

Altın analisti Rıdvan Baştürk, piyasanın sıkıntılı sürecinin 2 faktöre bağlı olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Baştürk açıklamalarında, "Fed uzun süre piyasaları rahatlatmak için ‘’enflasyon geçici’’ ifadelerini kullanmıştı. Biz ise, bu enflasyonun geçici olmadığını ifade etmiştik. Fed Başkanı Powell, bu hafta yaptığı konuşmada enflasyon için artık geçici diyemediklerini ve tahvil alımlarının beklenenden erken bir sürede bitebileceğini açıkladı. Bu durum gelecek yıl için faiz artırım beklentilerini de öne çekecektir. Bu süreçte gelecek olan istihdam ve enflasyon verileri yakın takip edilmelidir. Aynı zamanda 15 Aralık Fed toplantısında üyelerin hem enflasyon hem de faiz konusunda beklentilerini yukarı yönde revize etmesini bekliyorum.

Omicron varyantı konusunda ise, bir belirsizlik söz konusu. Bu yeni varyantın nasıl bir etki yaratacağına dair henüz bilimsel bir netlik bulunmuyor. Kötü diyenler de var, önemli bir etki yaratmayacak diyenler de. Bu belirsizlik de piyasaları rahatsız ediyor. Bu konuya yönelik gelecek açıklamalar piyasalar için kritik olacaktır. Fakat ben önceliğin Fed politikalarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Fed’in agresif sıkılaşma politikasına gitmesi tüm piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor ve olmaya devam edecektir. Özellikle yarınki istihdam verileri güçlü gelirse ons altında baskı da artacaktır. Ons altında genel görüşüm aşağı yönde ve olası yükselişlerin de piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum.

Teknik olarak; 1770 dolar desteğinde bir kırılma gelirse 1720 dolara doğru satış baskısı görebiliriz. Yukarı hareketlerde ise 1815-1830 dolar seviyesi direnç bölgesi baz alınarak satış fırsatları görebiliriz." ifadelerini kullandı.