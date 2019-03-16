Ricky Martin'den Haçlı ikiyüzlülüğüne tokat gibi sözler: Çünkü o bir 'Müslüman' değil

ABD'li şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda'da düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında 'hikaye' paylaşımında bulundu.

Uluslararası medyanın saldırgan hakkında 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı biri' tanımlamalarını yaptığını belirten Martin, şu ifadeyi kullandı:

"40'tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı' olarak bahsediyor ama ona 'terörist' demiyor! Neden, çünkü o bir Müslüman değil."