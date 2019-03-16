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Ricky Martin'den Haçlı ikiyüzlülüğüne tokat gibi sözler: Çünkü o bir 'Müslüman' değil

ABD'li şarkıcı Ricky Martin kişisel Instagram hesabında Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına ilişkin olarak paylaşımda bulundu ve Batı'nın yüzüne ikiyüzlülüğünü tokat gibi vurdu.

16 Mart 2019 Cumartesi 21:33
Ricky Martin'den Haçlı ikiyüzlülüğüne tokat gibi sözler: Çünkü o bir 'Müslüman' değil

ABD'li şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda'da düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında 'hikaye' paylaşımında bulundu.

Uluslararası medyanın saldırgan hakkında 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı biri' tanımlamalarını yaptığını belirten Martin, şu ifadeyi kullandı:

"40'tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan 'tetikçi' ve 'aşırılık yanlısı' olarak bahsediyor ama ona 'terörist' demiyor! Neden, çünkü o bir Müslüman değil."

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:33
  1. Ricky Martin
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar34 dk önce
    Bir dediginiz bir dediğinizi tutmuyor e bu adam eş cinsel nasıl olacak daha düne kadar bangır bangır eş cinselleri neredeyse yakalım demeye getiriyorsunuz demekki neymiş din dil ırk cinsel kimlik o kadarda onemli değilmiş önemli olan insan olabilmekmis vijdan sahibi olabilmenizyeni zelleandadaki kardeşlerimize allah gani gani rahmet eylesin
  • edipedip39 dk önce
    Ricky martin gay yani erkeklerle iş tutan biri. Bu haber bu tip insanları aşağıladıgınız lgbt haberlerinizle çelişmiyor mu?
  • SercanSercan44 dk önce
    Iside ofkeli cocuklar kim demisti.
  • can cancan can47 dk önce
    sagol martin
  • fetösavarfetösavar50 dk önce
    rabbim kalblerin tek hakimidir...hidayet nasip işi be...

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