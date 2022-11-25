  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Richarlison şov yaptı! Brezilyaç kazandı
Spor

Richarlison şov yaptı! Brezilyaç kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Richarlison, Brezilya'yı sırtladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 00:20:00 -
Richarlison şov yaptı! Brezilyaç kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ilk haftasında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ilk haftasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 2-0 kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73. dakikalarda Richarlison kaydetti.

Bu sonucun ardından Brezilya, Dünya Kupası'na üç puanla, Sırbistan da kayıpla başladı.

G Grubu'nun ikinci haftasında Brezilya - İsviçre ve Kamerun - Sırbistan maçları oynanacak.

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Portekizli yıldız Ronaldo hangi kupaları aldı?
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Portekizli yıldız Ronaldo hangi kupaları aldı?

Spor

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazandı mı? Portekizli yıldız Ronaldo hangi kupaları aldı?

Dünya Kupası'nda İslam tebliği! Meksikalı taraftar böyle Müslüman oldu
Dünya Kupası'nda İslam tebliği! Meksikalı taraftar böyle Müslüman oldu

Gündem

Dünya Kupası'nda İslam tebliği! Meksikalı taraftar böyle Müslüman oldu

Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - Gana hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz Gana ilk 11'leri kadroları! 2022 Dunya Kupasi hangi kanalda?
Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - Gana hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz Gana ilk 11'leri kadroları! 2022 Dunya Kupasi hangi kanalda?

Spor

Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - Gana hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz Gana ilk 11'leri kadroları! 2022 Dunya Kupasi hangi kanalda?

Hey Maşallah! Katar, Dünya Kupası'nı tebliğ fırsatına çevirdi!
Hey Maşallah! Katar, Dünya Kupası'nı tebliğ fırsatına çevirdi!

Dünya

Hey Maşallah! Katar, Dünya Kupası'nı tebliğ fırsatına çevirdi!

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar
Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar

Dünya

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar

"Ronaldo'nun etrafında birleşirsek Dünya Kupası'nı kazanırız"

Spor

"Ronaldo'nun etrafında birleşirsek Dünya Kupası'nı kazanırız"

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:

Spor

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:

Dünya Kupası’nı izlemeye gidenler İslam’la tanışıyor
Dünya Kupası’nı izlemeye gidenler İslam’la tanışıyor

Yaşam

Dünya Kupası’nı izlemeye gidenler İslam’la tanışıyor

Ronaldo bu hallere mi düşecekti! Dünya Kupası maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı
Ronaldo bu hallere mi düşecekti! Dünya Kupası maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı

Spor

Ronaldo bu hallere mi düşecekti! Dünya Kupası maçı öncesi gözyaşlarını tutamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23