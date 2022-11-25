Richarlison şov yaptı! Brezilyaç kazandı
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Richarlison, Brezilya'yı sırtladı.
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ilk haftasında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ilk haftasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 2-0 kazandı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73. dakikalarda Richarlison kaydetti.
Bu sonucun ardından Brezilya, Dünya Kupası'na üç puanla, Sırbistan da kayıpla başladı.
G Grubu'nun ikinci haftasında Brezilya - İsviçre ve Kamerun - Sırbistan maçları oynanacak.
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