Ricardo Quaresma Türkiye’de saç ektirdi

Quaresma'nın saç ekimini gerçekleştiren Dr. Levent Acar, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Portekiz Milli Takımı ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Ricardo Quaresma'nın saç ekimini kliniğimizde gerçekleştirdik. Kliniğimizi seçtiğiniz için minnettarım, Q7" ifadelerini kullandı.

Dr. Levent Acar, Quaresma'nın saç ektirmesiyle ilgili olarak, "Quaresma, Türk halkı tarafından çok sevilen bir oyuncuydu. Sadece Beşiktaşlılar değil, tüm futbolseverlerin kalbine taht kurmuş bir isimdi. Quaresma'nın bizi tercih etmesi, beni ve ekibimi ziyadesi ile mutlu etti. Kendisiyle birlikte çalışmak, bizim için büyük bir mutluluk." şeklinde konuştu.