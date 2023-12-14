Ricardo Quaresma Türkiye’de saç ektirdi
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, derbi için geldiği İstanbul'da saç ekimi de yaptırdı. Quaresma, 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ve Türk futbol camiasında unutulmaz anılar bırakmıştı. Süper Lig'in 15. haftasında gerçekleşen Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Quaresma, saç ekimi için Cosmedica adlı özel bir klinikte operasyon geçirdi.
Quaresma'nın saç ekimini gerçekleştiren Dr. Levent Acar, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Portekiz Milli Takımı ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Ricardo Quaresma'nın saç ekimini kliniğimizde gerçekleştirdik. Kliniğimizi seçtiğiniz için minnettarım, Q7" ifadelerini kullandı.
Dr. Levent Acar, Quaresma'nın saç ektirmesiyle ilgili olarak, "Quaresma, Türk halkı tarafından çok sevilen bir oyuncuydu. Sadece Beşiktaşlılar değil, tüm futbolseverlerin kalbine taht kurmuş bir isimdi. Quaresma'nın bizi tercih etmesi, beni ve ekibimi ziyadesi ile mutlu etti. Kendisiyle birlikte çalışmak, bizim için büyük bir mutluluk." şeklinde konuştu.