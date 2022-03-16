Rezillikleri ile hatırlanan Mehmet Ali Erbil yine mi hortluyor?

TGRT EU’da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında rezillikleri ile tanınan ve Uzun zamandır sağlık problemleri yaşayan Mehmet Ali Erbil’in çok yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu.

Nasuh Özdemir İstanbuli’nin hazırlayıp sunduğu programda konuşan Nasuh Özdemir İstanbuli ve konuğu, "Çok yakın zamanda Mehmet Ali Erbil'in bir sürprizi olacak. Bildiğiniz üzere kendisi sunuculuk alanında sempatik hareketleri ve güler yüzüyle sevilen ve izlenen bir kişiydi. Verdiğimiz bu bilgiye bir çok kişinin sevineceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Milli ve manevi değerlerle taban tabana zıt olan Erbil rezilliğinin yeniden ekranlara döneceği iddiası sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.