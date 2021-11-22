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Dünya Rezillik, mide bulandırıcı iğrençlik! Çağdaş dünya dediğiniz bu mu?
Dünya

Rezillik, mide bulandırıcı iğrençlik! Çağdaş dünya dediğiniz bu mu?

Milyarder iş adamı ABD'li Michael Goguen'in gayri meşru ilişki yaşadığı 5 bin kadın için Excel dosyası hazırladığı ve kadınlara şiddet uyguladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 22:20:00 -
Rezillik, mide bulandırıcı iğrençlik! Çağdaş dünya dediğiniz bu mu?

Apple, Instagram, Google ve Youtube'un da aralarında olduğu çok sayıda şirkete ortak olan Michael Goguen'in ortaya çıkan "sapkın" gayri meşru ilişkileri akıllara durgunluk verdi. ABD'li iş adamının gayri meşru ilişki yaşadığı 5 bin kadın için Excel dosyası hazırladığı ortaya çıktı.

Rezillikleri hakkında 135 sayfalık dava dosyası!

Goguen’in farklı lokasyonlarda "güvenli evleri" olduğu ve bu evlerde listesinde bulunan kadınlarla gayri meşru ilişki yaşadığı belirtildi. Goguen’in, ahlaksızlık dosyasını kaydederken yardım aldığı çalışanlarını tehdit ettiği de açıklandı. Goguen hakkında, 135 sayfalık dava dosyası hazırlandı. 

Cinsel saldırı iddiası!

Goguen’in kurduğu "Amyntor" isimli şirketin çalışanları 800 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Eski çalışanlarından biri, Goguen’in Montana’daki bir barın alt katına özel oda yaptırdığını ve burada genç kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia etti.

Apple, Cisco, Google, Youtube gibi şirketlere yatırım yaparak ortak olan Michael Goguen’in 5 milyar dolardan fazla varlığının olduğu tahmin ediliyor. Goguen, hakkındaki iğrenç iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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