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Gündem Rezilliğine yolcu otobüsünü alet etti! Jandarma enseledi
Gündem

Rezilliğine yolcu otobüsünü alet etti! Jandarma enseledi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:36:00 -
Rezilliğine yolcu otobüsünü alet etti! Jandarma enseledi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mülki sınırları içerisinde durdurulan otobüste, yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 512 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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