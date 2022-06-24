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Gündem Rezilliğine otobüsü alet etti! Polisten kaçamadı
Gündem

Rezilliğine otobüsü alet etti! Polisten kaçamadı

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan oto tamircisi Serkan Ö. emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:02:00 -
Rezilliğine otobüsü alet etti! Polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda Serkan Ö. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında 65 gram metamfetamin, 11.5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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