Rezil yarışma Survivor'da ipler fena gerildi! Yasin Obuz Acun Ilıcalı'ya posta koydu

Acun Ilıcalı'nın yurtdışından devşirdiği Survivor adlı rezalet programın önceki akşam yayınlanan bölümünde kampta Hikmet ile tartışan Yasin, "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" diyerek posta koydu. Ada konseyinde tartışma hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'in sözlerine cevap vererek "Kralı gelse umurumda değil. İhraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Seni buradan göndeririz" dedi.

Kız ve erkeklerin yarı çıplak vaziyette bir adada yarıştığı TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star'ın 2 hafta önce yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Yasin ve Hikmet arasında fiziksel temasın da olduğu bir tartışma çıkmıştı. Türk aile yapısını bozacak şekilde küfür ve yumrukların eksik olmadığı kavga sonrası harekete geçen Acun Ilıcalı, Yasin'e 5 ödülden yararlanamama cezası verdi. İkili arasındaki gerginlik önceki akşam yeniden tırmandı ve adada tartıştılar.

"Acun da bana racon kesemez"

Hikmet'le gönüllüler adasında tartışan Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum ama sen hiç anlayış göstermiyorsun. Harbiden böyle olmaz bak. Hikmet eğer bana racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Ne Survivor dinlerim ne kralını dinlerim. Ben kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi.

Hikmet ise Yasin'e "Buranın bir kralı var o da Acun Ilıcalı. Anladın mı? Adam olacaksın" dedi. Yasin ise "Bilsem ki Survivor'ım da yanacak, bilsem ki buranın kralı da Acun Ilıcalı'dır yine kimse bana racon kesemez" karşılığını verdi.

Ilıcalı: Kurallara uymazsan seni buradan göndeririz

Acun Ilıcalı da ada konseyinde gönüllüler takımı yarışmacılarına söz hakkı vererek tartışmanın detaylarını öğrendi. Yasin'in "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözü üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Ben prodüksiyonu temsil ediyorum. Özel hayatta ise kimseye ters konuşmadım. Bazı yarışmacılarla dışarıda da samimiydim. Ancak Yasin sen kendine düşmanlar yaratan, problem odaklı, ileri geri konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan enteresan bir tipsin. 'Bana kimse racon kesemez, Acun Ilıcalı da gelse kesemez' diyorsun. O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz" dedi.