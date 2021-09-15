Rezil sarkıntılıkta, yargının elini kolunu bağlayan milli futbolcular!

Perde arkasında sarkıntılık gibi ahlaksızca olayların konuşulduğu Arda Turan ile Berkay arasındaki kavganın davasında, yargının elini kolunu bağlayan, rezilliğin şahidi Burak Yılmaz'ın ifade vermemesi oldu.

Taraflar katılmadı!

Bugün, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, rezil olayın mimarları Arda Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin katılmadı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Yılmaz ifade vermeyince dava tıkandı

Rezillikler zincirinin şahidi Burak Yılmaz, yine ifade vermedi. Dava, 5 aydır ifade vermeyen Burak Yılmaz nedeni ile tıkandı. Yılmaz, Arda Turan'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye gönderdiği mesajda, Milli maç için Türkiye'ye gelirse ifade vereceğini söyledi.

'Kimse benim eşime sabah beşte mesaj atamaz'

Kısa bir süre önce bir canlı yayına katılan Arda Turan, gündem olan ahlak dışı tartışmalara ilişkin, şunları söylemişti: "Olayın olduğu gece sabah 05:00'te 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 05:00'te mesaj atamaz. Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde yüz haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim."