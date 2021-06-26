Rezil olduğu yetmedi tehdide başladı! CHP’li Altay haddini aştı

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Türkiye ile Katar arasında, Mart ayında protokol imzalandı. Söz konusu protokol, öğrenci değişim programını içeriyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan protokol, dün T24 tarafından “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” şeklinde haberleştirildi. Halbuki söz konusu protokol, sadece askeri sağlık eğitim alanında ve sadece Katarlı askeri personel ile askeri okul öğrencilerine yönelik bir 'öğrenci değişim programı' olduğu anlaşıldı. Ayrıca Türkiye, 20'nin üzerinde ülkeyle buna benzer bir protokol imzaladı. Bu protokole göreyse, kendi ülkelerinde tıp, eczacılık gibi alanlarda okuyan askeri öğrenciler 'değişim programı' çerçevesinde Türkiye'de aynı eğitime devam edebilecekler.

T24’ün haberi, CHP’liler tarafından algı malzemesi olarak kullanıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün tweetini referans göstererek hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun mesajını, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay kendi hesabında yayınlayarak algı operasyonuna destek verdi.

Tüm bunların ardından T24, bugün özür dileyerek haberinin yalan olduğunu kabul etti. Ancak yalan söylemeyi adet edinen ve dürüst siyasete alerjileri olan CHP’liler, T24’ün özrünün ardından en ufak bir açıklama yapmadı.

Şimdi de tehdide başladı

Kılıçdaroğlu’nun mesajını yayınlayarak algı operasyonuna destek veren Engin Altay da özür dilemedi. Bu da yetmezmiş gibi Altay, haddini aşarak aklınca hükümete tehditler savurmaya başladı. Bugün Kanal İstanbul temel atma töreni nedeniyle bir paylaşım yapan Engin Altay, “Beş müteahhit ve Katarlı dostlarınızın sevdasına ülkenin geleceğine ipotek koydurtmayacağız. İki yıl önce hırsınızı sevgiyle yendik, en kısa zamanda betonunuzu da yıkacağız.” ifadelerini kullandı.