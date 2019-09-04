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Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa içki içirdiler

Bursa’da bir baba boşandığı eski eşinin 12 yaşında olan kızına içki içirdiğini görüntüleri paylaştı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:15

Bursa’da bir baba, boşandığı eski eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan Ç., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2.5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta aldı.

Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondan çıkanları delil olarak savcılığa sunan Serkan D., Y.Ç. ve eşi A.Ç.’den şikayetçi oldu. Şikayetin ardından şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:15
  1. Bursa
  2. içki
  3. bebek

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  • ümitümit8 dk önce
    Avrupada bu çocuk devlet kanalıyla o aileden alınır derhal bunun hakkında işlem başlatılmalı.
  • İmamapulos un tayfasından 1930 larda da bira için sıhhat bulun yalanı vardıİmamapulos un tayfasından 1930 larda da bira için sıhhat bulun yalanı vardı14 dk önce
    Trilyoner burjuva ekremin yandaşları o rakı 250 tl..! Sonra da açız diye höykürürler
  • SelimSelim28 dk önce
    Derhal çocuk elinden alınmalı bu ite de en ağır ceza verilmeli. Aile bakanlığı uyuyor mu? YOksa sıla gibi tipleri aramaktan vakit mi bulamıyor?

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