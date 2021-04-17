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Medya Rezil dizi Sadakatsiz'e koronavirüs darbesi
Medya

Rezil dizi Sadakatsiz'e koronavirüs darbesi

Mütedeyyin toplumun tüm uyarılarına rağmen Kanal D'de ekranlara gelen ve aldatmaları çarpık ilişkileri meşrulaştıran Sadakatsiz adlı rezil diziye koronavirüs engeli geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 00:57:00 -

Vatandaşlarının yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir toplumda tüm uyarılara rağmen Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz adlı rezil diziye koronavirüs darbesi geldi. Eşine ihanet ederek onu aldatan bir erkek ve kocasından intikam almak için onu misliyle aldatan bir kadının hikayesine yer verilen ahlaksız dizinin oyuncularından Melis Sezen, Alp Akar ve Burak Sergen'in koronavirüs yakalandı. Peş peşe gelen vakalar sonrası rezil dizinin çekimleri durduruldu.

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