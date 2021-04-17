Rezil dizi Sadakatsiz'e koronavirüs darbesi

Vatandaşlarının yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir toplumda tüm uyarılara rağmen Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz adlı rezil diziye koronavirüs darbesi geldi. Eşine ihanet ederek onu aldatan bir erkek ve kocasından intikam almak için onu misliyle aldatan bir kadının hikayesine yer verilen ahlaksız dizinin oyuncularından Melis Sezen, Alp Akar ve Burak Sergen'in koronavirüs yakalandı. Peş peşe gelen vakalar sonrası rezil dizinin çekimleri durduruldu.