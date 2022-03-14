  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Rezidansın 6'ncı katından düştü!
Yerel

Rezidansın 6'ncı katından düştü!

Esenyurt’ta 32 katlı rezidansın 6’ncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:47:00 -
Rezidansın 6'ncı katından düştü!

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6’ncı katından aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay