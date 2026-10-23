  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alternatif yöntem geliyor! ‘GPS çekmiyor' devrine son Dev zirve için geri sayım başladı! Bakan Kurum: COP31'i sadece bir zirve olarak görmüyoruz Tamar Tanrıyar olay röportajı yayınladı ‘Hebron şehrini kuşatın’ talimatı! Soykırımcı Netanyahu yeni katliam peşinde! ABD’li gençler Siyonistlerle tanışıyor! Terör devletine ibret olacak anket Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön! Azerbaycanlı kadın dayanamayıp cevabı yapıştırdı! Coğrafya farklı zulüm aynı Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı! Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia
Gündem Rezidans cinayetinde kanlı sır perdesi! Otomobilinde ölü bulunan saldırganın kaçış anları ortaya çıktı
Gündem

Rezidans cinayetinde kanlı sır perdesi! Otomobilinde ölü bulunan saldırganın kaçış anları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Büyükçekmece’deki bir rezidansın 17. katında Yasin Binarci’nin katledildiği ve Mehmet Işık’ın ağır yaralandığı silahlı saldırının hemen ardından dehşete düşüren yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Olay yerinde 3 tabanca ile uyuşturucu madde ele geçiren emniyet güçleri, infazı gerçekleştiren şüpheli Mehmet Emin Yüksel ve beraberindeki grubun rezidandan yüzü kanlar içinde kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

BÜYÜKÇEKMECE’de bir rezidansta Yasin Binarci’nin (26) hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ve yanındaki 4 kişinin kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan bir gün sonra Bağcılar’da ölü bulunan Yüksel’in yüzünün kanlı olduğu görüldü.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta 21 Ekim saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda rezidanstan silah sesleri duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 17’nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık’ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi. 2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

 

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi’ndeki inşaat alanındaki boş arazide terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı bir otomobil buldu. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin rezidansta Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ile 1 bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobili bıraktıktan sonra yaya olarak kaçan 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

 

REZİDANTAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ile yanındaki 4 kişinin rezidanstan kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin yüzünün kanlı olduğu görüldü. (DHA)

İzmir'deki Pınar Güneş cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken şüpheli 17 yaşında çıktı
İzmir'deki Pınar Güneş cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken şüpheli 17 yaşında çıktı

Gündem

İzmir'deki Pınar Güneş cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken şüpheli 17 yaşında çıktı

Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!
Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!

Dünya

Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!

Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın
Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın

Dünya

Hind Rajab cinayeti için ABD’ye başvuru: İsrailli katil komutan Sean Glass tutuklansın

Bartın’daki korkunç olay cinayet çıktı
Bartın’daki korkunç olay cinayet çıktı

Yerel

Bartın’daki korkunç olay cinayet çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Gündem

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu ..
İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!
Gündem

İngilizceyi çoktan aştı, İtalyanca ile Avrupa’ya köprü kurdu! Necmeddin Bilal Erdoğan Verona Ekonomi Forumu’nda Doğu ile Batı’nın kilit rolünü haykırdı!

Küresel diplomaside Türkiye’nin artan özgül ağırlığı ve kültürel birikimi Batı merkezlerinde bir kez daha tescillendi. Bilal Erdoğan, akıcı ..
İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Gündem

İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler

CHP zihniyetinin İzmir’e yıllardır çektirdiği hizmet çilesi ve kronikleşen sorunlar karşısında yol ayrımına giren İzmir Büyükşehir Belediye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23