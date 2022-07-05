Rezerv Lig yararlı olur mu?
Takımlarımızın kamp süreçleri ve transfer gündemi tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamış olduğu karar bence bu haftanın en önemli konusu olarak ortaya çıktı.
Takımlarımızın kamp süreçleri ve transfer gündemi tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamış olduğu karar bence bu haftanın en önemli konusu olarak ortaya çıktı.
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