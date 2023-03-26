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Gündem Rezalet ki ne rezalet! Hastane yolunu kapatıp kendi salonlarındaymış gibi oynadılar
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Hastane yolunu kapatıp kendi salonlarındaymış gibi oynadılar

Yeniakit Publisher
2023-03-26 11:06:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Hastane yolunu kapatıp kendi salonlarındaymış gibi oynadılar

Galata Kulesi Meydanı’nda bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçla keserek yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Pes dedirten o anlar kameralara yansırken, dakikalarca yolu kapatan magandalar sürücülerin kornalı tepkisi sonucu araçlarına binip ayrıldı.

İstanbul Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, ardından meydanda halay çekmeye başladı.

Yüksek sesli müzik eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan gruba diğer sürücüler korna basarak tepki gösterdi.

Bir süre sonra grup halayı bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya tepki gösteren semt sakinlerinden Mete Yasin Demirok, “Burası aynı zamanda hastane yoludur. Bu sebeple bu yolda trafiğin durmaması gerekiyor. Grup buraya geldi ve hiçbir şey yokmuş, kendi salonlarındaymış gibi oynadı. Bu sıkıntıları biz devamlı olarak yaşıyoruz. Adamlar hiçbir şeyi umursamadan aracı yol ortasına çekip, müziği açarak halay çekebiliyorlar” dedi.
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Yorumlar

yavuz

Allah aşkına motorlu polislerimiz var, neredeler? Yazın araç sahiplerine 20 bin tl ceza kesin herkes rahatlasın.

vatandaş

çok ağir cezalar ( para ve hapis) gelmedikçe bu durumlar kaybolmaz
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